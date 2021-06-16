Замминистра здравоохранения: показатели смертности сердечников во время пандемии не изменились

Заместитель министра здравоохранения Свердловской области Денис Демидов заявил, что на фоне пандемии Covid-19 показатели смертности населения от сердечнососудистых заболеваний в Екатеринбурге не изменились. Ранее чиновники приводили противоположные данные – что от карантина в больницах больше всего пострадали именно сердечники.

Доклад о профилактике ССЗ Демидов представил сегодня на заседании комиссии по здравоохранению Екатеринбургского гордумы. Замминистра сообщил, что во время пика эпидемии в городе для лечения ковидных пациентов было перепрофилировано 3 400 больничных коек (всего в Екатеринбурге 6 400 мест, включая все виды оказания медицинской помощи). Так, на борьбу с коронавирусом были брошены неврологические отделения больниц №40, №1, №14, №24. В последнем медучреждении до сих пор работает ковидарий.

Болезни сердца и кровообращения занимают первое место по причине смертности населения. Для регионов в рамках нацпроекта «Здравоохранение» ставятся целевые параметры по снижению заболеваемости. По данным регионального минздрава, за 2020 год показатели Екатеринбурга оказались лучше, чем в целом по Свердловской области. Смертность от болезней системы кровообращения в уральской столице составила 620,4 случаев на 100 тысяч населения, от инфаркта миокарда – 30,7 случаев, от ишемической болезни сердца – 365,1 случаев.

«Как ни странно, но количество пациентов с хронической сердечной недостаточностью и цифры по летальности остались прежними. За 2019-2020 год мы не увидели ни увеличения, ни снижения этих показателей в процентном соотношении. Но нужно делать поправку на показатели смертности от новой коронавирусной инфекции. Отчасти они нивелируют тех пациентов, которые не смогли получить медицинскую помощь или получили ее позже», – прокомментировал Демидов, отвечая на вопросы депутатов.

Он добавил, что, несмотря на перепрофилирование больниц в пандемию, город выполнил показатели по лечению сердечников. Для помощи таким пациентам были дополнительно сформированы 10 бригад скорой помощи.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 16.06.21

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