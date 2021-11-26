«Пока ковид не победим – денег не хватит»: финансирование медпомощи остается под угрозой

Пока не будет побежден коронавирус, Свердловская область вряд ли сможет рассчитывать на серьезное увеличение тарифов на оказание медицинских услуг по другим направлениям – денег из ФОМС все равно не хватит. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сегодня на заключительном заседании согласительной комиссии по бюджету-2022 и.о. вице-губернатора Олег Чемезов, отвечая на вопрос депутата Екатерины Есиной.

Есина обратила внимание Чемезова на то, что депутаты на рабочей группе, разбираясь с этим вопросом, увидели, что тарифы на некоторые медицинские услуги по программе госгарантий снижены почти в четыре раза. Рекомендации, которые были даны минздравом – оптимизировать расходы медицинских учреждений, сократить персонал, приостановить оборудование, – ряд депутатов не устроили. ТФОМС при этом заявил, что его средств недостаточно, чтобы довести тарифы до рекомендуемых федеральным минздравом объемов.

Олег Чемезов на это ответил, что у Есиной «неправильные представления», и что в области планомерно снижали некоторые тарифы по рекомендациям федерального минздрава. Он также заявил, что тарифы по онкологии в регионе на 2% ниже, чем рекомендовано федералами, и объяснил это пандемией ковида. «Почему это происходит? Из-за того, что идет вымывание средств ФОМС на антиковидную помощь. Это 13 млрд рублей прямых потерь, которые были не учтены в программе госгарантий», – отметил чиновник. В то же время он сообщил, что ожидается некоторая часть компенсаций затрат ТФОМС по антиковидным мероприятиям, область их получит, но сумму он пока назвать не может. «В первую очередь мы направим средства на погашение задолженности перед медицинскими учреждениями. По тарифам всегда идет серьезная работа, но пока мы ковид не победим, вряд ли возможны серьезные подвижки. Все равно денег не хватит. Пока у нас динамика негативная», – резюмировал Чемезов.

Как уже сообщал «Новый День», на заседании заксобрания 17 ноября тема госгарантий по бесплатной медицинской помощи уже вызвала дискуссию. По мнению главы областного минздрава Андрея Карлова, деньги из программы нужно перераспределить из-за роста заболеваемости ковидом – медучреждениям требуется больше средств на проведение компьютерной томографии и ПЦР-тестирования, а также анализов, необходимых для подбора химиотерапии онкобольным. «Предлагается [увеличить объемы финансирования этих исследований] за счет сокращения финансирования по другим видам исследований – МРТ, эндоскопия, патологоанатомических исследований и УЗИ сердечно-сосудистой системы, с учетом фактического их исполнения за 9 месяцев», – отметил министр. Депутат Екатерина Есина возразила, что сейчас все силы брошены на борьбу с коронавирусом, а первичная медпомощь страдает. «Может, сфокусироваться на оказании первичной помощи, чтобы пациенты получали ее, а не попадали в реанимацию?» – спросила она. Однако большинство депутатов поддержали предложение минздрава.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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