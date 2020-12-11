Новый митрополит проведет литургию вместе с предшественником в Храме-на-Крови

Новый митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений вместе со своим предшественником, ныне главой Татарстанской митрополии Кириллом проведут совместную божественную литургию в Храме-на-Крови, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе екатеринбургской епархии. Она начнется в 09:00 в воскресенье, 13 декабря. Трансляцию будут вести на телеканале «Союз».

Напомним, на этой неделе Священный Синод постановил назначить митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским епископа Бронницкого Евгения (Кульберга), викария Святейшего патриарха Московского и всея Руси, с освобождением его от должности наместника Донского мужского монастыря с сохранением за ним должности председателя Синодального отдела религиозного образования и катехизации. Об этом сообщается на сайте Московской патриархии.

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл был, в свою очередь, назначен главой Татарстанской митрополии «с выражением благодарности за понесенные архипастырские труды».

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 11.12.20

Выборный 2021 год станет серьезной проверкой команды Куйвашева на прочность. / Площадку снова сменили: организаторам удалось согласовать два концерта Кипелова с оркестром в ККТ «Космос». / «Вонь» на улицах и в лифтах: никому не известная команда уличных художников орудует в Екатеринбурге (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»