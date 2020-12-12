Будущий екатеринбургский митрополит о храме святой Екатерины, раскольниках в Среднеуральске и перелетах в Москву. Первые заявления владыки (ФОТО)

Сегодня в Храме-на-Крови провел первый молебен в новом статусе владыка Евгений (Кульберг), которого Священный Синод постановил назначить митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским. «Сегодня очень волнительный день для меня. Уповаю на то, что Бог поможет совершить все то, что он желает быть совершенным здесь в Екатеринбурге и на уральской земле. В такие дни задаешься вопросом – что делать? Какие главные задачи? Отвечая на этот вопрос самому себе, скажу, что моя главная задача – созидать своего внутреннего человека, как об этом сказано в Писании, как учат святые отцы, а все остальное приложится – и храмы, и другие важные человеческие дела. Да поможет нам Господь», – сказал он, обращаясь к пастве после молебна.

Собственно митрополитом владыка Евгений еще не стал – сам архиерей объяснил прессе нюансы церковных кадровых решений. «В день когда было принято решение Священного Синода – с этого дня имя епископа Евгения поминается, как владыки нашего, а в Казани, соответственно, поминают уже как владыку митрополита Кирилла. Но это процесс не одномоментный, поэтому прошло несколько дней, мы сегодня встречаемся с вами здесь, надо будет принять дела епархии. Было принято решение, что митрополитом Екатеринбургским должно быть епископу. Будем ждать, когда святейший патриарх Кирилл пригласит, чтобы за богослужением было совершено возведение в сан митрополита», – объяснил владыка Евгений.

Он также ответил на вопрос о том, как будет разрешать конфликт, связанный с бывшим духовником Среднеуральского женского монастыря, лишенным сана Сергием (Николаем Романовым). «Придется вникать и разбираться. Как доктор, врач, прежде чем взять скальпель или лекарства, чтобы помочь ему, очень хорошо все взвесит, проведет консилиум. Я наблюдал за этим конфликтом, за этими ситуациями со стороны, так же, как наблюдают и остальные жители страны. Смотрел, размышлял. Но поскольку мне не задавали вопрос, как решить, я пока себе не давал ответов. Надо будет познакомиться, пообщаться со всеми сторонами конфликта, помолиться Богу – бывает, совершенно удивительным образом Господь способен разрешить нерешаемые проблемы», – сказал он.

Не обошел владыка и тему строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге, которая полтора года назад стала поводом для протестов. «Мы должны понимать, что строительство храма святой Екатерины – это не идея, не проект лично митрополита теперь уже Казанского и Татарстанского Кирилла. Это то, что востребовано, то, чего ждут жители Екатеринбурга. Начиналось это при владыке Викентии, владыка Кирилл продолжал этот процесс. Мы прекрасно понимаем, что это желание, намерение не растворится и не лопнет, как мыльный пузырь. Думаю, этот вопрос останется на повестке дня, а как, в какой последовательности это будет, время покажет. Я и сам пока не знаю», – заметил он.

«Мне довелось общаться с теми людьми, которые в учиненной комиссии исследовали, два года назад в Москве в Сретенском монастыре представители СК и эксперты докладывало предварительных результатах работы, но указывали на недостаточность материалов, что работу надо продолжать. есть много доводов, свидетельств, что это действительно царские останки, есть очень много вопросов без ответа, святейший патриарх тогда сказал – мы не торопимся к какой-то дате, к какому-то числу объявить о неком решении. Будем ждать, пока на эти вопросы будут получены ответы. Это не просто артефакт. Для нас это святые люди, которые сыграли ключевую роль в духовной жизни нашего народа и государства. Поэтому Церковь не торопится. Если не будет ни грамма сомнений, то будет решено признать [царские останки]», – сказал епископ.

Также он рассказал, как будет совмещать должность главы отдела религиозного образования и катехизации с новым саном. «Предшественник по синодальному отделу катехизации митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий в течение девяти лет был руководителем отдела и управлял, управляет и по сей день огромной митрополией с кафедрой. И он совмещал. Мы с ним общались и общаемся, он поделился, как у него это получалось. Но интересная вещь – реалии сегодняшнего дня позволяют ответить на вопросы, на которые раньше было трудно ответить. В течение трех с небольшим месяцев я был наместником Донского монастыря в Москве. И работа отдел фактически осуществлялась, хотя я не выходил из стен монастыря. Отдел на окраине, в Тушино. И очень удобно было – у нас пандемийная эпоха, поэтому все совещания с помощью этих телекоммуникационных ресурсов проходили прекрасно, не нужно было людей собирать, думаю, этот ресурс дает возможность, находясь в Екатеринбурге, осуществлять руководство отделом, не выезжая из Екатеринбурга часто. Я надеюсь, что реальная, живая жизнь должна проходить здесь, епископ должен быть на своей кафедре. И образовательная среда в Екатеринбурге – духовная семинария, миссионерский институт, учительская семинария – живет на Урале, потенциал этих учреждений тоже будет подключен к деятельности отдела синодального образования», – сказал владыка Евгений.

Отвечая на вопрос о том, не страшно ли ему возглавлять такую большую митрополию, владыка ответил по-христиански. «Если Господь дает, возлагает крест – а это безусловно крест, та же рука будет поддерживать, вразумлять, здесь некое внутреннее спокойствие, потому что мы понимаем собственную немощь, но я твердо убежден, что Божья сила на каждый вопрос будет помогать находить ответ», – сказал владыка Евгений.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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