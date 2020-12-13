В Храме-на-Крови провели службу бывший и будущий митрополиты (ФОТО)

В екатеринбургском Храме-на-Крови сегодня прошла божественная литургия. В день памяти святого Андрея Первозванного ее провели теперь уже бывший митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, возглавивший Татарстанскую митрополию, и будущий – епископ Евгений, лишь вчера прибывший на Урал из Москвы.

В храме собрались и рядовые прихожане, и чиновники. Среди прочих были замечены глава администрации Екатеринбурга Александр Высокинский и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

В конце богослужения митрополит Татарстанский пожелал епископу Евгению «крепости и стойкости». «Это особое место, здесь особый труд. И верю, что ты в этом дежурстве у святого Царя останешься верным его святой памяти и продолжишь то духовное начало, которое ты когда-то много лет назад начал. Желаю тебе большой помощи Божией, желаю тебе крепости и стойкости», – сказал архиерей.

В свою очередь, епископ Евгений выразил надежду, что его предшественник не забудет Урал. «Земля не только та, по которой мы ходим, но и земля наших сердец здесь обильно напоена вашими наставлениями, вашими молитвами и, знаю, вашими слезами. И хотелось бы, чтобы эта земля была плодородной, благодарной и взращивала и приносила Богу те плоды, о которых ваше сердце радовалось», – сказал владыка.

Накануне будущий митрополит Екатеринбургский и Верхотурский пообщался с представителями уральских СМИ и рассказал о том, в чем видит разрешение конфликта с бывшим духовником Среднеуральского монастыря, экс-схиигуменом Сергием, лишенным сана, будет ли продолжать идею строительства храма святой Екатерины, а также о том, как будет совмещать новый статус с должностью главы Синодального отдела катехизации.

Екатеринбург, Елена Сычева, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 13.12.20

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