На границе с Пермским краем в ДТП погибли два молодых человека (ФОТО)

Сегодня вечером на 2111 километре трассы Пермь-Екатеринбург погибли два молодых человека. Как сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД по Свердловской области, водитель Volkswagen Polo, который ехал со стороны Екатеринбурга, не справился с управлением – он не учел дорожные и метеоусловия, и машину выбросило на встречку, где ехал грузовик Daf. В столкновении погиб 25-летний водитель легковушки – он скончался на месте, а его 21-летний пассажир умер в «скорой», которая везла его в больницу Красноуфимска.

«53-летний водитель грузового автомобиля, житель города Рославля Смоленской области, пояснил сотрудникам ГИБДД, что двигался в направлении Екатеринбурга по своей полосе, неожиданно на нее выехал встречный легковой автомобиль, он вывернул руль вправо, но столкновения избежать не удалось. Сам в дорожно-транспортном происшествии не пострадал», – добавили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Екатеринбург, Елена Сычева

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