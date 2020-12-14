Гнали на скорости 155 км/ч и пели: подробности смертельного ДТП (ВИДЕО)

Стали известны новые подробности ДТП в Ачитском районе, где вчера вечером погибли два молодых человека – водитель и пассажир Volkswagen Polo.

Смертельное ДТП на встречке

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе областного УГИБДД, с места аварии была изъята запись видеорегистратора легкового автомобиля. «Судя по записи, скорость движения в момент ДТП составила 155 км/ч, во время движения водитель и пассажир легкового автомобиля слушали музыку и подпевали», – добавили в УГИБДД.

Напомним, 13 декабря вечером на 211 километре трассы Пермь – Екатеринбург погибли два молодых человека. Водитель Volkswagen Polo, ехавший со стороны Екатеринбурга, не справился с управлением и машину выбросило на встречку, под грузовик Daf. В столкновении погиб 25-летний водитель легковушки – он скончался на месте, а его 21-летний пассажир умер в скорой, которая везла его в больницу Красноуфимска. Водитель грузовика не пострадал.

Красноуфимск, Ачит, Елена Владимирова

Красноуфимск, Ачит. Другие новости 14.12.20

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