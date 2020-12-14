Журналистов протестируют на Covid-19 перед виртуальной пресс-конференцией Путина

На этой неделе состоится ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина. В этом году из-за ситуации с коронавирусом она будет проходить в виртуальном формате – пресса будет задавать вопросы из студий в федеральных округах. Несмотря на это, аккредитованных представителей СМИ попросили принести справку об отрицательном анализе на коронавирус. «Журналистам, аккредитованным на пресс-конференцию, рекомендуется пройти тестирование на Covid-19», – сообщили организаторы, уточнив, что это желательная, но необязательная опция. Причем свердловских журналистов обещают протестировать бесплатно, по полису ОМС.

Будут и другие коронавирусные ограничения в студии. Всех представителей СМИ попросили принести с собой запасную маску для лица. «Потому что по прохождению двух часов всех попросят сменить маски (использованную просто уберете в карман)», – объяснили организаторы трансляции в Екатеринбурге.

Екатеринбург, Елена Сычева

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