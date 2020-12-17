Все с тестами, в масках и онлайн: журналистов подготовили к пресс-конференции президента (ФОТО)

В резиденции уральского полпреда начали собираться журналисты, аккредитованные на ежегодную пресс-конференцию президента Владимира Путина. В этом году из-за пандемии формат сменился. Гарант будет общаться по видеосвязи из резиденции в Ново-Огорево. Пресса будет задавать вопросы из студий в федеральных округах. Журналистов заранее попросили пройти тестирование на ковид, также сегодня все в масках, их положено заменять раз в два часа, будет соблюдаться социальная дистанция. На входе в резиденцию у всех замеряют температуру.

В этом году пресс-конференцию совместят с прямой линией – кроме вопросов от журналистов будут транслироваться также включения с вопросами от жителей страны, которые они предварительно записали на видео. Общение с главой государства начнется в полдень по московскому времени, по опыту прошлых лет, продлиться она может около 4 часов – в прошлом году президент отвечал на вопросы 4 часа 16 минут.

«Новый День» расскажет о самом главном, что прозвучит в эфире.

Екатеринбург, Семен Саливанчук, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 17.12.20

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