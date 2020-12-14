Екатеринбургские депутаты начали итоговое обсуждение бюджета-2021

Комиссии гордумы Екатеринбурга приступают к рассмотрению проекта бюджета на 2021 год во втором и окончательном чтениях. Депутаты обсудят расходы на здравоохранение, образование, ЖКХ, дорожное строительство и социальные объекты в рамках утвержденных параметров казны.

Кроме бюджета народные избранники рассмотрят еще ряд важных вопросов. В частности, профильные комиссии подведут итоги реализации муниципальных программ «Безопасность жизнедеятельности населения», «Развитие культуры и искусства в Екатеринбурге» и «Демография» за 2017-2020 годы. Комиссия по городскому хозяйству заслушает отчет чиновников по замене аварийных сетей теплоснабжения и реконструкции тепловых пунктов. Также депутаты оценят эффективность мер, которые принимались городской администрацией для поддержки малого бизнеса во время пандемии коронавируса. Еще один важный проект, который дума обсудит на этой неделе, – положение о концессионных соглашениях с муниципальным имуществом (в первую очередь это касается городского транспорта).

Также депутаты запланировали выезд в микрорайоны Широкая Речка и Краснолесье, где обсудят строительство школ и детских садиков и выслушают отчет о возведении здания администрации будущего Академического района.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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