Бывшая помощница Куйвашева приступила к работе в качестве директора ДИПа

Сегодня коллективу департамента информационной политики Свердловской политики представили нового директора – бывшую помощницу губернатора Юлию Хусаинову. Эту информацию «Новому Дню» подтвердили сотрудники ДИПа.

Напомним, ранее источники агентства уже прогнозировали такое развитие событий. Несколько раз появлялась информация об уходе из ДИПа Юлии Прытковой, которая занимала пост с декабря 2018 года – после отставки Александра Иванова, представителя команды бывшего вице-губернатора Владимира Тунгусова. В качестве ее возможной преемницы называли именно Хусаинову, которая несколько лет работала помощницей Куйвашева и сопровождала его во многих деловых поездках, в том числе зарубежных, связанных с борьбой за «Экспо-2025». Юлия Прыткова, по данным СМИ, получила пост заместителя министра культуры.

Добавим, что официальный документ о назначении нового директора ДИПа все еще не опубликован.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 15.12.20

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