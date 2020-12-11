Слух дня: Стало известно, кто заменит Прыткову в ДИПе

Слухмейкеры обсуждают очередную ротацию в правительстве Свердловской области. Сегодня вновь появилась информация об уходе из департамента информационной политики региона Юлии Прытковой, которая занимала пост с декабря 2018 года, после отставки Александра Иванова, представителя команды бывшего вице-губернатора Владимира Тунгусова.

Источники в белом доме подтверждают сведения о том, кто заменит Прыткову на посту директора ДИПа – это ее тезка, помощница губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева Юлия Хусаинова, которая до переезда в Екатеринбург трудилась в мэрии Тюмени.

Екатеринбург. Другие новости 11.12.20

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