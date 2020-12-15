В заксобрании ждут опытного финансиста, который заменит Галину Кулаченко

Нового претендента на пост замгубернатора – министра финансов Свердловской области губернатор Евгений Куйвашев, возможно, представит депутатам на внеочередном пленарном заседании в январе 2021 года.

Такое предположение в разговоре с «Новым Днем» высказал депутат Вячеслав Вегнер. Хотя, добавил он, Галина Кулаченко – очень сильный, компетентный руководитель, и ее уход из правительства станет большой потерей. «На этом посту надо быть стражем бюджета, отсекать чьи-то безумные желания, объяснять, что есть социальные обязательства, которые следует исполнять прежде всего», – пояснил депутат и добавил, что министр финансов должен не бояться доказывать свою точку зрения даже губернатору и иногда спорить с ним. Найти такого специалиста, считает депутат, будет нелегко.

Председатель комитета заксо по бюджету, финансам и налогам Владимир Терешков не стал гадать о сроках появления нового министра, но заверил корреспондента РИА «Новый День», что «министерство финансов без присмотра не останется».

Напомним, Галина Кулаченко пришла в свердловский минфин сразу же вслед за назначением на пост губернатора региона Евгения Куйвашева, летом 2012 года. Чиновники работали вместе еще в мэрии Тюмени. Согласно уставу Свердловской области, кандидатуру на пост министра финансов, предложенную губернатором, должны утвердить депутаты заксобрания. В 2012 году за Кулаченко проголосовали 40 депутатов, против – два. В 2016-м, после изменения структуры правительства, – 43 депутата – за, трое – воздержались.

Добавим, что указ об уходе Галины Кулаченко из свердловского правительства пока не опубликован, но это событие обсуждают как свершившийся факт.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 15.12.20

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