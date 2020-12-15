Мэрия Екатеринбурга потратит более 1 миллиарда рублей на торги по маршрутам общественного транспорта

Содержание и развитие общественного транспорта Екатеринбурга в 2021 году обойдется бюджету в 1,487 миллиарда рублей. О планах по расходам на пассажирские перевозки сегодня рассказала депутатам начальник финансового департамента мэрии Анна Турунцева.

Большая часть суммы – 1,045 миллиарда рублей – уйдет на проведение торгов по организации транспортного обслуживания населения. Отметим, что к середине следующего года администрация города намерена значительно обновить муниципальные маршруты. Например, будут изменена нумерация 24-х городских автобусов, прекратят работу четыре автобусных маршрута и появится один новый, также планируется объединение троллейбусных маршрутов на Уралмаше. Изменения в транспортной сети города продлятся вплоть до 2023 года.

Помимо этого в бюджете на следующий год мэрия заложила еще 112 миллионов рублей на субсидии перевозчикам (в этом году из-за пандемии транспортники получили рекордные полмиллиарда рублей на компенсацию убытков от упавшего пассажиропотока). На приобретение новых единиц общественного транспорта и обновление подвижного состава запланировано потратить 198 миллионов и 61 миллион рублей соответственно. В администрации также выделят дополнительно 41 миллион рублей на исполнение судебных актов по искам транспортных компаний.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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