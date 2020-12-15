Москва выделит УрФО более 250 млн рублей на бесплатные препараты от Covid-19

Свердловская область получит дополнительно 89 млн 605 тысяч рублей из резервного фонда правительства РФ на препараты для пациентов, которые лечатся от Covid-19 в амбулаторных условиях.

Другие регионы УрФО тоже получат помощь из столицы: Тюменская область – 31 млн 955 тысяч рублей, Челябинская – 72 млн 052 тысячи, Курганская – 17 млн 190 тысяч рублей, ХМАО-Югра – 34 млн 805 тысяч рублей, ЯНАО – 11 млн 315 тысяч. В сообщении пресс-службы федерального правительства говорится, что в общей сложности субъекты РФ получат на обеспечение бесплатными лекарствами больных Covid-19 свыше 2,7 млрд рублей. Речь идет именно о пациентах, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях, то есть на дому под наблюдением врачей.

Как уже писал «Новый День», в начале ноября регионам, входящим в Уральский федеральный округ, уже выделялись средства на эти цели, в общей сложности – более 450 млн рублей. Свердловской области выделили тогда 162 млн 222 тысячи рублей, Челябинской – 130 млн 448 тысяч, Тюменской – 57 млн 857 тысяч, Курганской – 31 млн 128 тысяч, ХМАО-Югре – 63 млн 022 тысячи, ЯНАО – 20 млн 489 тысяч.

Москва, Екатеринбург, Евгения Вирачева

Москва, Екатеринбург. Другие новости 15.12.20

Переход на альткотельную в Свердловской области начнется с Лесного. / Мэрия Екатеринбурга потратит более 1 миллиарда рублей на торги по маршрутам общественного транспорта. / Чиновников Екатеринбурга обяжут декларировать покупку биткоинов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»