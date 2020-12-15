Дело об использовании фото памятника отцам-основателям Екатеринбурга начнут рассматривать по новой

Верховный суд РФ отправил дело о памятнике основателям Екатеринбурга Татищеву и де Геннину на новое рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области. Об этом в фейсбуке сообщает управляющий партнер фирмы «Юста Аура» Евгений Дедков.

Уже не первый год УПРАВИС пытается запретить юрлицам, в том числе СМИ и составителям путеводителей, использовать фото одного из символов Екатеринбурга. Сначала ассоциация посчитала незаконным размещение фотографий памятника отцам-основателям в путеводителе «Репейник. Цепляйся за лучшее». Ответчиком выступало издательство «Фест хэнд». В июне 2019 года Свердловский арбитражный суд вынес решение в пользу ассоциации, его оспорили в Семнадцатом арбитражном апелляционном суде. УПРАВИС, желая отменить это решение, дошел до Верховного суда. Позицию УПРАВИСа поддержал один из пяти соавторов скульптор Чусовитин.

Напомним, памятник отцам-основателям был установлен на площади Труда 14 августа 1998 года, а отлит – в литейном цехе Уралмашзавода к 275-летию Екатеринбурга по заказу администрации Екатеринбурга. Считалось, что автором был скульптор Петр Чусовитин, уроженец Свердловской области, который заключил договор с УПРАВИС. Но в архивах мэрии нашлись подтверждения тому, что Чусовитин – не единственный автор скульптуры. Творческий коллектив Чусовитина получил гонорар в сумме 4,5 млн рублей, с тех пор никто из соавторов своих претензий за тиражирование изображений скульптуры не предъявлял. Сами нормы распоряжения авторским правом в то время были несовершенны, поэтому мэрия заплатила за работу, но прав на памятники, по сути, не приобрела.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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