В Верховном суде пересмотрят дело о праве СМИ фотографировать Татищева и де Геннина

Верховный суд России пересмотрит дело об использовании фотографий памятника отцам-основателям Екатеринбурга генералу Татищеву и Вильгельму де Геннину. Заседание состоится 15 декабря.

Как уже писал «Новый День», у этого процесса – долгая история. Сначала Ассоциация правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства (коротко – УПРАВИС) посчитала незаконным размещение фотографий памятника отцам-основателям в путеводителе «Репейник. Цепляйся за лучшее». Ответчиком выступало издательство «Фест хэнд». В июне 2019 года Свердловский арбитражный суд вынес решение в пользу Ассоциации. Затем в декабре того же года в 17-м Арбитражном апелляционном суде екатеринбургским юристам удалось оспорить это решение и доказать право СМИ использовать изображения памятника Татищеву и Де Геннину. Управляющий партнер фирмы «Юста Аура» Евгений Дедков тогда рассказал «Новому Дню», что памятник Татищеву и Де Геннину является не просто произведением изобразительного искусства, но и произведением архитектуры, что делает возможным его свободное фотографирование и последующее использование снимков в СМИ по ст. 1276 Гражданского кодекса РФ.

Сегодня Евгений Дедков сообщил в соцсети, что УПРАВИС, желая отменить это решение, дошел до Верховного суда. Судья Верховного суда РФ Рамзия Хатыпова вынесла определение о передаче дела Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда РФ. В спешном порядке рассмотрение назначено уже на 15 декабря. Юрист опасается, что Верховный суд пересмотрит решение предыдущей инстанции. В определении Хатыповой указано, что довод о том, что автор скульптуры – Петр Чусовитин, «заслуживает внимания».

«На самом деле, я напомню, исковое заявление УПРАВИС было предъявлено о защите прав не на скульптуру, а на памятник в целом, и суды при рассмотрении этого дела обоснованно установили, что скульптор Чусовитин П.П., является лишь одним из соавторов памятника, наряду с архитекторами Дубровиным Г.И., Овечикиным А.В., Сычевым Ю.Г., Луговым Е.И. – пояснил Евгений Дедков. – Поскольку соавторство породило возникновение совместного исключительного права, то с учетом императивного запрета на распоряжение общим исключительным правом без согласия всех соправообладателей, договор между скульптором Чусовитиным П.П. и УПРАВИС в части передачи прав на памятник, на основании которого УПРАВИС обратилась в суд, был правильно признан недействительной сделкой».

Напомним, памятник отцам-основателям был установлен на площади Труда 14 августа 1998 года, а отлит – в литейном цехе Уралмашзавода к 275-летию Екатеринбурга по заказу администрации Екатеринбурга. Считалось, что автором был скульптор Петр Чусовитин, уроженец Свердловской области, который заключил договор с УПРАВИС. Но в архивах мэрии нашлись подтверждения тому, что Чусовитин – не единственный автор скульптуры. Творческий коллектив Чусовитина получил гонорар в сумме 4,5 млн рублей, с тех пор никто из соавторов своих претензий за тиражирование изображений скульптуры не предъявлял. Сами нормы распоряжения авторским правом в то время были несовершенны, поэтому мэрия заплатила за работу, но прав на памятники, по сути, не приобрела.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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