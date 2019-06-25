Ответчики по делу об использовании фотографий памятников подали встречный иск

Сегодня в свердловском арбитражном суде прошло слушание по иску Ассоциации правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства (коротко – УПРАВИС) по поводу использования фотографий скульптур в Екатеринбурге. Речь идет о памятнике отцам-основателям города Татищеву и де Геннину и о памятнике писателю Мамину-Сибиряку. Ответчик – предприниматель Марина Чеботаева. Впрочем, пока решения не было.

Как рассказал «Новому Дню» юрист Евгений Дедков, УПРАВИС не скорректировал свои требования. «На прошлом заседании стало понятно, что Чеботаева непричастна к реализации путеводителей «Наш Екатеринбург», это делал Real Russian Expedition. Процессуальных действий о замене ответчика сделано не было. Слушание же отложили по формальным основаниям, потому что не были уведомлены третьи лица», – отметил он.

Также Дедков рассказал, что в адрес УПРАВИС был подан встречный иск о признании ничтожными заключенных договоров между Чусовитиным (скульптор, один из авторов памятника Татищеву и де Геннину) УПРАВИС и УПРАВИС и Колпаковой, наследницей скульптора Антонова, автора памятника Мамину-Сибиряку. «На основании договоров о передаче прав ассоциация заявляет претензии. Однако основание у нашего иска простое – Антонов и Чусовитин не были единственными авторами памятников, они были созданы в соавторстве. Независимо от количественной меры труда других авторов, возникает совместное право, и распоряжение им, в том числе – заключение любых сделок, предполагает совместное волеизъявление всех правообладателей. В данном случае мы считаем, что были заключены сепаратные сделки, и был нарушен прямой законодательный запрет. Никакого юридического эффекта договоры о передаче прав УПРАВИС не имеют», – добавил собеседник агентства.

Что касается роли администрации Екатеринбурга, которая в свое время выступала заказчиком работ и даже оплачивала их из бюджета (например, коллектив авторов под руководством Чусовитина получил в 1994 году 4,5 млн рублей), то в то время еще не было таких понятий, как «лицензионный договор» или «отчуждение авторского права». Сами нормы распоряжения авторским правом были несовершенны, поэтому мэрия заплатила за работу, но прав на памятники, по сути, не приобрела.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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