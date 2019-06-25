В Екатеринбурге снова суд об авторском праве из-за использования фотографии памятника отцам-основателям

Сегодня в Арбитражном суде Свердловской области состоится слушание по очередному иску Ассоциации правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства (коротко – УПРАВИС) по поводу использования фотографий скульптур в Екатеринбурге. Речь идет о памятнике отцам-основателям города Татищеву и де Геннину и о памятнике писателю Мамину-Сибиряку. Ответчик – предприниматель Марина Чеботаева. По версии истца, она незаконно использовала изображения памятников на своем портале «Наш Урал», который рассказывает о туризме в регионе.

«Беда в том, что администрация города не нашла договоров о передаче памятников городу от авторов. То есть памятник Татищеву и де Геннину стоит, но он принадлежит автору, хотя город за памятник заплатил. А место под памятником – тоже принадлежит городу. Кстати, такая же ситуация с памятником Мамину-Сибиряку на Плотинке», – сообщала ранее сама Чеботаева.

Напомним, что это уже не первый иск УПРАВИС по поводу использования изображения Татищева и де Геннина. Ранее свердловский арбитражный суд вынес решение в пользу Ассоциации, которая посчитала незаконным размещение фотографий памятника отцам-основателям в путеводителе «Репейник. Цепляйся за лучшее». Ответчиком выступало издательство «Фест хэнд», которое должно выплатить 10 тысяч рублей истцу, хотя тот заявлял сумму иска в 20 тысяч рублей. Защитники издательства ссылались на статью 1276 Гражданского кодекса РФ, в которой сказано, что использовать фотографии произведений архитектуры, градостроительства и предметов садово-паркового искусства, сделанные в местах для свободного посещения, можно без согласия авторов. Однако есть исключения – случаи, если изображение произведения является основным объектом использования или изображение произведения используется в целях извлечения прибыли. Суд решил, что, выпуская путеводитель, издательство занималось коммерческой деятельностью, а потому фотографию памятника Татищеву и де Геннину использовало незаконно.

Как напоминает «Новый День», памятник отцам-основателям был установлен 14 августа 1998 года, его изготовили из бронзы в литейном цехе Уралмашзавода к 275-летию Екатеринбурга. Автором называют скульптора Петра Чусовитина, уроженца Свердловской области, а заказчиком – мэрию города. Однако документов, подтверждающих право владения памятником, в администрации Екатеринбурга не нашлось. Тем не менее, в ходе тяжбы между УПРАВИС и «Фест хэнд» выяснилось, что памятник именем скульптора не подписан, а договора авторского заказа нет. При этом в архивах администрации города нашлись подтверждения тому, что Чусовитин – не единственный автор скульптуры. В постановлении о проведении конкурса на создание и проектирование памятника, а также о проведении открытого конкурса на выполнение работ, в котором победил творческий коллектив под руководством Чусовитина, сказано, что целью администрации была не просто разработка эскиза, а «установление памятника, вписанного в архитектурный ансамбль площади Труда к 275-летию Екатеринбурга». По завершении работ творческий коллектив Чусовитина получил гонорар в сумме 4,5 млн рублей, с тех пор никто из соавторов своих претензий за тиражирование изображений скульптуры не предъявлял.

Добавим, что балансодержателем памятника является Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры Свердловской области.

Екатеринбург, Елена Сычева

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