Суд по Татищеву и де Геннину: вся сувенирка с памятником основателям города может попасть под запрет из-за иска автора

В Свердловском арбитражном суде продолжились слушания по иску соавтора памятника отцам-основателям Екатеринбурга Петра Чусовитина за незаконную публикацию фотографии главного символа уральской столицы в городском путеводителе. Несмотря на символическую сумму компенсации за нарушение авторских прав (20 тысяч рублей), дело может стать прецедентным – под запрет рискует попасть вся сувенирная символика с изображением памятника.

В самом начале заседания представитель Петра Чусовитина Егор Логинов заявил ходатайство о привлечении в процесс в качестве третьего лица ООО «Грамота» (сеть магазинов «Читай город»), через которую распространялись путеводители «Репей. Цепляйся за лучшее» с изображением памятника Татищеву и де Геннину, чтобы уточнить общий объем реализованной продукции, которая в случае удовлетворения иска подлежит ликвидации. На этом основании он попросил суд отложить заседание.

Представитель ответчика – издательского дома «Фест-Хэнд» – юрист Антон Шелоумов представил суду ряд документов, проливающих свет на спорную ситуацию. Нашелся, в частности, балансодержатель памятника – им оказался Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры Свердловской области. Это обстоятельство позволило защите намекнуть на злоупотребление истцом своим правом. «Если НПЦ владелец памятника, то вполне вероятно, что к нему же могли перейти и исключительные права на произведение от Чусовитина. В этом случае можно говорить о злоупотреблении правами», – сказал Шелоумов.

В своем отзыве он также обратил внимание суда на то, что представитель истца до сих пор не представил от Чусовитина никаких документов, подтверждающих его авторство: «Памятник его именем не подписан, договора авторского заказа нет». Между тем в архивах екатеринбургской администрации нашлись подтверждения тому, что Чусовитин совсем не единственный автор одного из символов уральской столицы. В качестве подтверждения Шелоумов назвал постановления о проведении конкурса на создание и проектирование памятника, а также о проведении открытого конкурса на выполнение работ, в котором победил творческий коллектив под руководством Петра Чусовитина.

«Поскольку целью администрации была не просто разработка эскиза, а установление памятника, вписанного в архитектурный ансамбль площади Труда, то в связи с особой социальной значимостью объекта был проведен публичный конкурс. В то же время законодатель предусмотрел, что исключительные права на произведение переходят организатору конкурса. В обоснование своих требований истец до сих пор никаких документов не представил», – заявил Шелоумов, предложив представителю УПРАВИС представить суду собственные объяснения Чусовитина о подробностях его участия в конкурсе и работе над эскизами.

Он добавил, что по завершении работ творческий коллектив Чусовитина получил гонорар в сумме 4,5 млн руб. и с тех пор никто из соавторов своих претензий за тиражирование изображений скульптуры не предъявлял. Гендиректор ИД «Фест-Хэнд» Ольга Чернова уверена, что в случае удовлетворения иска в Екатеринбурге будет создан прецедент и под ликвидацию попадет вся сувенирная продукция с изображением памятника.

Продолжение заседания отложено до 1 февраля.

Екатеринбург, Максим Фадейков

Екатеринбург. Другие новости 10.01.19

«Кнутом» и «пряником» – как застройщики пытаются выселить собственников квартир из дома, мешающего их планам (ФОТО, ВИДЕО). / На юго-западе Екатеринбурга скопилась огромная пробка из-за ДТП. / В Серове остались без отопления сотрудники ФСБ, МВД, мэрии и 123 жилых дома. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»