Суд отменил скандальное решение о фотографиях памятника отцам-основателям

В Перми в 17-м Арбитражном апелляционном суде екатеринбургским юристам удалось доказать право СМИ использовать изображения памятника отцам-основателям Екатеринбурга – Татищеву и Де Геннину.

Об этом «Новому Дню» рассказал управляющий партнер фирмы «Юста Аура» Евгений Дедков. «Мы доказали, что объект был создан не единолично Чусовитиным, а авторским коллективом архитекторов, включая Дубровина, Овечкина, Сычева и Лугового, так что у них возникло совместное исключительное право, которое принадлежало всем им и, соответственно, наследникам умерших Дубровина и Овечкина. Так что заключать сделки Чусовитин не имел права, в том числе заключать договор с УПРАВИС. Суд не просто отклонил исковые требования, но также дополнительно удовлетворил встречный иск о признании договора недействительным», – рассказал «Новому Дню» Евгений Дедков.

Дополнительно юристам удалось доказать, что памятник Татищеву и Де Геннину является не просто произведением изобразительного искусства, но и произведением архитектуры, что делает возможным его свободное фотографирование и последующее использование снимков в СМИ по ст. 1276 Гражданского кодекса РФ. В ней сказано, что использовать фотографии произведений архитектуры, градостроительства и предметов садово-паркового искусства, сделанные в местах для свободного посещения, можно без согласия авторов. Однако есть исключения – случаи, если изображение произведения является основным объектом использования или изображение произведения используется в целях извлечения прибыли.

Напомним, ранее свердловский арбитражный суд вынес решение в пользу Ассоциации правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства (коротко – УПРАВИС), которая посчитала незаконным размещение фотографий памятника отцам-основателям в путеводителе «Репейник. Цепляйся за лучшее». Ответчиком выступало издательство «Фест хэнд», которое должно выплатить 10 тысяч рублей истцу, хотя тот заявлял сумму иска в 20 тысяч рублей.

Памятник отцам-основателям был установлен 14 августа 1998 года, его изготовили из бронзы в литейном цехе Уралмашзавода к 275-летию Екатеринбурга по заказу администрации Екатеринбурга. Считалось, что автором был скульптор Петр Чусовитин, уроженец Свердловской области, который заключил договор с УПРАВИС. В ходе разбирательств между издательством и ассоциацией выяснилось, что памятник именем скульптора не подписан, а договора авторского заказа нет. При этом в архивах мэрии также нашлись подтверждения тому, что Чусовитин – не единственный автор скульптуры. Творческий коллектив Чусовитина получил гонорар в сумме 4,5 млн рублей, с тех пор никто из соавторов своих претензий за тиражирование изображений скульптуры не предъявлял.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 16.12.19

Директора УК судят за загрязнение окружающей среды на 169 миллионов рублей (ФОТО, ВИДЕО). / СК проводит проверку обстоятельств смерти 15-летнего мальчика, который уснул на скамейке. / В Екатеринбурге началась массовая эвакуация (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»