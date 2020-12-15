Долги жителей Свердловской области за тепло выросли на 20%

В год пандемии в Свердловской области выросли долги за тепловую энергию – с 7 млрд до 7,2 млрд рублей, и в основном из-за населения. К 1 ноября 2019 года оно задолжало 698,5 млн рублей, а к 1 ноября этого года долг увеличился более чем на 20% до 850 млн рублей. Еще 4 млрд рублей приходится на долги управляющих компаний и ТСЖ. При этом платежная дисциплина жителей, расплачивающихся напрямую с поставщиками гораздо лучше, чем у управляющих компаний.
Об этом сегодня на пресс-конференции рассказал генеральный директор ПАО «Т Плюс» Андрей Вагнер. Он отметил, что в целом долги за тепловую энергию составляют 56 млрд рублей, и львиная доля этих денег – это долги населения и управляющих компаний, которые собирают деньги как посредники. «Мы активно переходим на прямые договоры с населением. Население хуже платить не стало, хуже платить стали УК, они под любым предлогом не платят. Летом в стресс-тестах мы допускали на 20-30% падение платежей, но этого не произошло. Особенно там, где мы перешли на прямые платежи», – заявил он.
В Свердловской области наблюдается та же картина – непосредственно население платит почти так же, как и до пандемии. «Если брать за базу 2019 год, то по населению, которое находится на прямых договорах, у нас около 4% [несобираемость], а по управляющим компаниям, которые пропускают деньги населения через себя, есть примеры, когда платежи в нашу сторону сократились до 24%», – прокомментировал директор Свердловского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Георгий Козлов.
Крупнейшие должники в Екатеринбурге: УК «Чкаловская», ООО «УК Ремстройкомплекс Екатеринбург», ООО «Ремстройкомплекс», ООО «Управляющая компания «ЕкаДом», ООО УЖК «Территория-Север», ООО «ЖКХ-Холдинг», ООО «УЖК Территория». Также в списке крупнейших должников первоуральские ООО «Дом плюс» и ООО «Даниловское» и три управляющие компании из Нижней Туры: УК «Энергетик», «УниверкомСевер 3», «Энергетик НТ».
Тем не менее, несмотря на такие огромные долги, подготовка к зимнему периоду проведена полностью. Как отметил исполнительный директор АО «ЕТК» Андрей Шмельков, в Екатеринбурге за этот год капитально отремонтировали 44,8 км тепловых сетей, еще 23,5 реконструировали или заново построили. В планах на следующий год – капремонт 46,32 километра и реконструкция 22,24 км. С каждым годом ЕТК сокращает число инцидентов на сетях в зимний период: в октябре – декабре 2019 года было зафиксировано 735 повреждений, к 14 декабря этого года их всего 413. Аналогично сокращается повреждаемость в других городах области. В Первоуральске за три месяца прошлого года наблюдалось 78 проблем, в этом году – 44. В этом городе за сезон переложили 10,5 километров сетей, в планах на следующий год – также более 10 километров. В Лесном было 10 порывов за первые три холодных месяца, сейчас только 3. В этом городе модернизировали 3,2 километра сетей. А кроме того, энергетики занимаются капремонтом сетей в Нижней Туре – как ранее писал «Новый День», в этом городе уже в зимний период сменилась компания, управляющая тепловыми сетями. Предыдущий концессионер, ООО «Городская энергосервисная компания» (ГЭСКО) был обанкрочен. ПАО «Т Плюс» вынужден менять трубы, когда на улице уже минусовые температуры.
Екатеринбург, Светлана Загороднева
Екатеринбург. Другие новости 15.12.20
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