Долги жителей Свердловской области за тепло выросли на 20%

В год пандемии в Свердловской области выросли долги за тепловую энергию – с 7 млрд до 7,2 млрд рублей, и в основном из-за населения. К 1 ноября 2019 года оно задолжало 698,5 млн рублей, а к 1 ноября этого года долг увеличился более чем на 20% до 850 млн рублей. Еще 4 млрд рублей приходится на долги управляющих компаний и ТСЖ. При этом платежная дисциплина жителей, расплачивающихся напрямую с поставщиками гораздо лучше, чем у управляющих компаний.

Об этом сегодня на пресс-конференции рассказал генеральный директор ПАО «Т Плюс» Андрей Вагнер. Он отметил, что в целом долги за тепловую энергию составляют 56 млрд рублей, и львиная доля этих денег – это долги населения и управляющих компаний, которые собирают деньги как посредники. «Мы активно переходим на прямые договоры с населением. Население хуже платить не стало, хуже платить стали УК, они под любым предлогом не платят. Летом в стресс-тестах мы допускали на 20-30% падение платежей, но этого не произошло. Особенно там, где мы перешли на прямые платежи», – заявил он.

В Свердловской области наблюдается та же картина – непосредственно население платит почти так же, как и до пандемии. «Если брать за базу 2019 год, то по населению, которое находится на прямых договорах, у нас около 4% [несобираемость], а по управляющим компаниям, которые пропускают деньги населения через себя, есть примеры, когда платежи в нашу сторону сократились до 24%», – прокомментировал директор Свердловского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Георгий Козлов.

Крупнейшие должники в Екатеринбурге: УК «Чкаловская», ООО «УК Ремстройкомплекс Екатеринбург», ООО «Ремстройкомплекс», ООО «Управляющая компания «ЕкаДом», ООО УЖК «Территория-Север», ООО «ЖКХ-Холдинг», ООО «УЖК Территория». Также в списке крупнейших должников первоуральские ООО «Дом плюс» и ООО «Даниловское» и три управляющие компании из Нижней Туры: УК «Энергетик», «УниверкомСевер 3», «Энергетик НТ».

Тем не менее, несмотря на такие огромные долги, подготовка к зимнему периоду проведена полностью. Как отметил исполнительный директор АО «ЕТК» Андрей Шмельков, в Екатеринбурге за этот год капитально отремонтировали 44,8 км тепловых сетей, еще 23,5 реконструировали или заново построили. В планах на следующий год – капремонт 46,32 километра и реконструкция 22,24 км. С каждым годом ЕТК сокращает число инцидентов на сетях в зимний период: в октябре – декабре 2019 года было зафиксировано 735 повреждений, к 14 декабря этого года их всего 413. Аналогично сокращается повреждаемость в других городах области. В Первоуральске за три месяца прошлого года наблюдалось 78 проблем, в этом году – 44. В этом городе за сезон переложили 10,5 километров сетей, в планах на следующий год – также более 10 километров. В Лесном было 10 порывов за первые три холодных месяца, сейчас только 3. В этом городе модернизировали 3,2 километра сетей. А кроме того, энергетики занимаются капремонтом сетей в Нижней Туре – как ранее писал «Новый День», в этом городе уже в зимний период сменилась компания, управляющая тепловыми сетями . Предыдущий концессионер, ООО «Городская энергосервисная компания» (ГЭСКО) был обанкрочен. ПАО «Т Плюс» вынужден менять трубы, когда на улице уже минусовые температуры.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 15.12.20

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