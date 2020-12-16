МВД: основная причина исчезновения взрослых – уход в загул

1 258 человек на Среднем Урале продолжают числиться без вести пропавшими. Из них только 136 человек исчезли в нынешнем году. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказали заместитель начальника отдела разыскной работы УУР ГУ МВД России по Свердловской области Аркадий Болотов и заместитель начальника Центра управления в кризисных ситуациях регионального управления МЧС России Антон Зацепин.

«В этом году было порядка 5 200 заявлений, которые поступают в органы внутренних дел по фактам исчезновения и ухода граждан. Эта цифра не сильно отличается год от года. Процентов на 10-15 колеблется каждый год. В этом году произошло некоторое снижение, где-то на 30%. С чем это связано, сказать трудно, прямой зависимости с пандемией провести не могу. В прошлом году за этот же период поступило порядка шести с лишним тысяч. В настоящее время в Свердловской области остаются ненайденными 1 258 человек. Эта цифра включает в себя не только текущий год, но и предыдущие лет 15-20», – рассказал Аркадий Болотов.

Спикер отметил, что не все лица были объявлены в розыск. В этом году до момента объявления дошло только 9% заявлений. В 91% случаев пропавшие быстро нашлись. Практически в половине случаев они либо объявлялись сами, либо были обнаружены в течение суток.

«Из тех, кто в этом году дошел до стадии объявления в розыск, было 460 человек всех категорий. Из них местонахождение установлено у 324 лиц. 136 человек остаются пропавшими. Всего найдено 540», – дополнил Болотов.

Он также подчеркнул, что 43% от общего количества поступивших заявлений подаются по фактам самовольных уходов несовершеннолетних. «На вчерашний день не найдено 12 несовершеннолетних, которые уходили в этом году, из них 10 человек – неоднократно уходят из дома. За последние 4 года у нас остается не найденным лишь один».

Основной причиной исчезновения взрослых Болтов назвал уход в загул: «42% – люди неработающие, ведущие асоциальный образ жизни. Более 30% -лица, употребляющие спиртные напитки. Примерно 17% – имеют психические отклонения».

В этом году специалисты МЧС фиксировали рост числа пропавших в лесных зонах. Так, за весну-лето этого года пропавшими числились 50 человек. Только за одну неделю в Свердловской области потерялись 9 человек.

Как отметил Антон Зацепин, за 11 месяцев 2020 года в природной среде Среднего Урала потерялись 90 человек. 65 найдены живыми, 7 – погибли. У двух человек предположительно зарегистрирован суицид. 15 человек числится без вести пропавшими, они переданы по линии МВД.

Екатеринбург, Марина Симбирятина

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