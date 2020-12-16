В 2021 году Куйвашев столкнется с последствиями своей давней ошибки

Предстоящий год будет непростым для губернатора Евгения Куйвашева. Помимо коронавируса, выборов в заксо и Госдуму и ухудшения экономической ситуации он столкнется с последствиями собственной давней ошибки.

Как рассказал «Новому Дню» политолог Сергей Мошкин, это принципиальная ошибка – упразднение поста председателя областного правительства. «Наличие премьер-министра в структуре областной власти давало губернатору пространство для маневра. Иногда его можно выдвинуть вперед, иногда наоборот. Самое главное – премьер оставлял губернатору больше времени для представительской деятельности, занимаясь хозяйством. В 2016 году Куйвашев допустил принципиальную ошибку, когда ликвидировал пост премьера. Эта должность в области существовала с 90-х годов и всегда себя оправдывала. Премьер брал на себя всю повседневную, трудоемкую работу, в которую надо было погружаться ежедневно. Для этого нужны были специфические люди – трудоголики с правом финансовой подписи. Можно вспомнить Трушникова, Воробьева… А Куйвашев испугался политической конкуренции со стороны Паслера. Хотя эта должность никогда не была политической, чисто хозяйственной. И что? Паслер не утонул, сам губернатором стал, гуляет по Оренбургу», – напомнил Мошкин.

Сейчас примерно те же задачи, которыми занимался Паслер, решает первый замгубернатора Алексей Орлов. Правда, то и дело всплывает информация о том, что Орлова хотят видеть на посту главы Екатеринбурга. Но в случае такой рокировки сложно представить, кто бы мог заменить Орлова в областном правительстве.

Еще одна сложность – будущий уход министра финансов Галины Кулаченко. Пока никто не знает, с какого числа она покинет свой кабинет, но известно, что она уже написала заявление. «Подобрать человека на место Кулаченко будет непросто, – считает Сергей Мошкин. – Замены в правительстве – дело обычное, но этот случай – особенный: человек должен буквально дышать в одном ритме с руководителем. Тем более ситуация с бюджетом сложная: госдолг области растет, еще Универсиада эта…»

Кроме того, значительно сложнее, чем в 2016 году, будет Куйвашеву и обеспечить нужный Кремлю результат на выборах в Госдуму. И дело не в том, что в прошлый раз в его команду входил бывший «серый кардинал» Екатеринбурга Владимир Тунгусов – изменились времена, и изменились настроения по всей стране. Люди стали гораздо критичнее относиться к власти. «В 2016 году еще работал эффект «крымского эха», был всплеск ура-патриотизма. С 2018 года это пошло на убыль. А в этом году обнажились все болячки. Коронавирус, развал медицины, разорение предприятий, снижение доходов населения… Будет сложно, но система не рухнет. Делать будут то же, что и всегда. Соберут мэров, дадут им поручения под личную ответственность, создадут несколько штабов. Все как всегда, бюрократия есть бюрократия», – резюмировал Мошкин.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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