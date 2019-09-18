Свердловчанин Денис Паслер вступил в должность губернатора Оренбуржья (ФОТО)

Уроженец Свердловской области, бывший председатель правительства Среднего Урала Денис Паслер торжественно вступил в должность губернатора Оренбургской области. Прямую трансляцию вел канал «Вести-24».

Среди гостей на церемонии были замечены не только бывшие губернаторы Оренбургской области и депутаты Оренбргоского заксо, но и руководитель свердловского отделения партии «Единая Россия» Виктор Шептий.

Как уже сообщал «Новый День», Денис Паслер несколько лет работал председателем правительства Свердловской области, пока губернатор Евгений Куйвашев не упразднил эту должность. Затем Денис Паслер руководил ПАО «Т-плюс». В марте 2019 года президент Владимир Путин предложил Паслеру возглавить Оренбургскую область, и до вчерашних выборов Паслер работал там в статусе и.о. 8 сентября Паслер был избран губернатором, получив 65,94% голосов избирателей.

Оренбург, Екатеринбург, служба информации

Оренбург, Екатеринбург. Другие новости 18.09.19

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