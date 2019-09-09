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Понедельник, 9 сентября 2019, 06:23 мск

Новости Екатеринбург

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Свердловчанин Денис Паслер избран губернатором Оренбургской области

Уроженец Свердловской области, бывший председатель правительства Среднего Урала Денис Паслер избран губернатором Оренбургской области. На официальном портале Оренбургского избиркома сообщается, что Паслер набрал 65,94% голосов избирателей, его ближайший соперник – коммунист Максим Амелин – 23,72%. Денис Паслер стал третьим свердловским политиком, ставшим главой другого региона.

Напомним, в 2018 году бывший депутат-«справоросс» Александр Бурков стал губернатором Омской области, а бывший мэр Нижнего Тагила Сергей Носов – Магаданской.

Как уже сообщал «Новый День», Денис Паслер несколько лет работал председателем правительства Свердловской области, пока губернатор Евгений Куйвашев не упразднил эту должность. Затем Денис Паслер руководил ПАО «Т-плюс». В конце 2018 года ходили слухи, что он вернется в политику, возможно, поборовшись за освободившийся мандат депутата Госдумы РФ после перехода Сергея Бидонько в правительство Свердловской области. Но история сложилась иначе: в марте 2019 года президент Владимир Путин предложил Паслеру возглавить Оренбургскую область, и до вчерашних выборов Паслер работал там в статусе и.о.

Оренбург, Екатеринбург, служба информации

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