Свердловчанин Александр Бурков победил на выборах губернатора Омской области

Бывший депутат Госдумы от Свердловской области Александр Бурков вчера уверенно победил на выборах губернатора Омской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за Буркова, который шел на выборы как самовыдвиженец, проголосовали 82,5% омичей. Напомним, в октябре 2017 года президент Владимир Путин назначил депутата Госдумы от СР, свердловчанина Александра Буркова исполняющим обязанности губернатора Омской области. Бурков вышел из партии, а на губернаторские выборы шел уже как самовыдвиженец. При этом кандидата в губернаторы от ЕР Омск не выдвигал вообще.

Другой свердловчанин, бывший мэр Нижнего Тагила Сергей Носов, вчера одержал такую же убедительную победу на выборах губернатора Магаданской области – за него отдали свои голоса 81,5% избирателей.

Омск, Екатеринбург, служба информации

Омск, Екатеринбург. Другие новости 10.09.18

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