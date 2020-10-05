Губернатор Омской области Александр Бурков заболел коронавирусом

Бывший руководитель Свердловских эсеров заболел коронавирусом. О своем диагнозе Александр Бурков рассказал сам.

«Вчера при подготовке к мероприятию с главами других регионов прошёл тест на коронавирус. Симптомов нет, и чувствую себя хорошо, но получил положительный результат. К сожалению, придётся уйти в режим самоизоляции и работать дистанционно», – написал Бурков в своем инстаграме.

Напомним, бывший депутат Госдумы от Свердловской области Александр Бурков возглавляет Омскую область с 2018 года.

Омск, Екатеринбург, Анна Темрук

Омск, Екатеринбург. Другие новости 05.10.20

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