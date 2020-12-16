В ГИБДД рассказали, почему молодые водители нарушают ПДД: «Хотят показать, что они взрослые»

За 11 месяцев 2020 года в Свердловской области было зафиксировано 2 503 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли 323 человека, а 3 185 человек получили травмы различной степени тяжести. В том числе 150 аварий произошло по вине водителей, имеющих стаж вождения менее 2-х лет. 233 человека получили травмы, а 6 погибли.

Как сообщили «Новому Дню» в УГИБДД по Свердловской области, основной причиной ДТП становится несоблюдение очередности проезда: «Также, к главным причинам можно отнести несоответствие скоростным условиям движения, нарушение правил на круговом движении и выезд на встречную полосу. Как правило, такие аварии случаются в светлое время суток, в ясную погоду. Основной возрастной промежуток нарушителей составляет 18-20 лет».

Так, 4 декабря на Серовском тракте около 6 часов вечера столкнулись три автомобиля. В это страшном ДТП погибли два человека, пятеро, в том числе дети, получили травмы. Виновником аварии стала 18-летняя девушка, которая находилась за рулем «Киа Рио». Как отметили в областном ГИБДД, права она получила месяц назад. Девушка превысила скорость, не справилась с управлением и вылетела на встречку. Сама виновница ДТП погибла, ее племянницу и других участников происшествия госпитализировали.

«Нередко новоиспеченные водители, только получившие водительское удостоверение, пренебрегают правилами дорожного движения, допускают грубейшие нарушения ПДД и совершают опасные маневры. Порой это происходит в силу возраста – зачастую виновниками становятся молодые люди в возрасте 18-20 лет, – поскольку, именно такие водители хотят показать, что они уже взрослые, ведь у них есть права. Хотя при этом не имеют достаточного опыта управления автомобилем», – отметили в пресс-службе ведомства.

В Госавтоинспекции также подчеркнули, что абсолютно все водители должны набираться опыта: «Те, кто недавно получил права, в первое время могут отказаться от поездок на трассах, особенно в меняющихся погодных условиях. Также можно дополнительно посетить курсы контраварийного вождения или ознакомиться информацией в интернете. Не забывать информировать других водителей о том, что вы начинающий водитель, наклеив на стекло автомобиля соответствующий знак. Не допускать использования телефона во время управления транспортным средством, а также отказаться от громкой музыки, так как это отвлекает внимание».

Екатеринбург, Марина Симбирятина

Екатеринбург. Другие новости 16.12.20

Можно звонить при любом балансе: «МегаФон» дополнил тарифы новой функцией. / «Новый День» получил серебряную кнопку YouTube. / В 2021 году Куйвашев столкнется с последствиями своей давней ошибки. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»