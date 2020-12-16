Суд приговорил газонокосильщика, сжегшего своего бригадира, к 14 годам «строгача»

Свердловский областной суд вынес приговор по резонансному уголовному делу о поджоге человека. 30-летний подсудимый Евгений Краснов получил 14 лет колонии строгого режима за убийство бригадира, который нанял его для покоса травы неподалеку от парка имени Маяковского в Екатеринбурге.

Дикая история произошла 14 сентября прошлого года. Как установил суд, погибший мужчина был водителем-прорабом, по договору с индивидуальным предпринимателем он самостоятельно находил временных работников и привозил их на ГАЗели к месту покоса. В тот день потерпевший дал задание поденщикам обкосить территорию напротив въезда в парк со стороны переулка Базовый. Но Краснов вместо работы с 9 до 14 часов пил алкоголь. Из-за этого прораб поругался с ним и отказался платить ему дневной аванс за покос травы. Тогда подсудимый взял 10-литровую канистру и прямо близ проезжей части облил своего руководителя бензином. Он выплеснул содержимое канистры ему на одежду, руки, голову, горючее также попало на дорогу, тротуар и на «Газель» прораба, а затем чиркнул зажигалкой. Мужчина и автомобиль загорелись. Краснов после ЧП скрылся, но вскоре был задержан, рассказали в областном следственном комитете.

Потерпевший получил ожоги второй и третьей степени. У него обгорели шея, туловище и конечности, общая площадь поражения тела составила 80 % тела. Спустя четыре дня мужчина от тяжелых ожогов умер в городской больнице.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, суд взыскал с подсудимого 3 миллиона рублей в пользу родственников погибшего.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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