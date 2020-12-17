Приемной матери шестерых детей грозит до 7 лет за истязание дочери

Следственный комитет возбудил уголовное дело об истязании в отношении приемной матери, воспитывающей шестерых детей в поселке Павда. Ей грозит до 7 лет лишения свободы по статье ч. 2 ст. 117 УК РФ «Истязание в отношении заведомо несовершеннолетней».

«По предварительным данным следствия, в период с августа по ноябрь 2020 года в жилом доме по улице Революционной в поселке Павда в отношении 16-летней девушки было совершено истязание (причинение психических и физических страданий). В ходе предварительного следствия сотрудниками Следственного комитета выясняются как непосредственные обстоятельства инцидента, так и причины (условия), которые способствовали совершению преступления», – рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Как сообщал «Новый День», об издевательствах матери над приемными детьми стало известно накануне. Одна из девочек сбежала и рассказала, в каких условиях их воспитывает родительница. Все дети спят на полу, а одеялами служат куртки. Кроме того, мать их сильно наказывает – сбежавшая жила в чулане.

Новая Ляля, новый День, Анна Темрук

Новая Ляля. Другие новости 17.12.20

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