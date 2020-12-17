Комиссии ЕГД дали положительные заключения на проект бюджета-2021 во втором чтении

В профильных комиссиях гордумы Екатеринбурга завершилось второе чтение проекта городского бюджета на 2021 год. В документе появились небольшие корректировки, предложенные мэрией, – депутаты предварительно одобрили их. Сегодня бюджетная комиссия единогласно вынесла проект казны на заключительное обсуждение думы, которое состоится 22 декабря.

Напомним, параметры екатеринбургского бюджета-2021 выглядят так: доходы 47,166 миллиарда рублей (включая областные трансферты в сумме 23,7 млрд); расходы – 48,82 миллиарда рублей; дефицит на уровне 1,654 миллиарда. На исполнение социальных обязательств уйдет до 66% казны. Объем бюджетных инвестиций в муниципальные объекты составит 6,2 миллиарда рублей.

Расходы на главные направления бюджета:

образование – 26,185 млрд рублей;

физкультура и спорт – 1,377 млрд рублей;

культура – 1,336 млрд рублей;

ЖКХ – 2,766 млрд рублей;

национальная экономика – 9,632 млрд рублей;

общегосударственные вопросы – 3,425 млрд рублей;

социальная политика – 3,721 млрд рублей;

охрана окружающей среды – 120 млн рублей;

национальная безопасность – 150 млн рублей;

расходы на СМИ – 95 млн рублей.

Выполнение муниципальных программ составило 91,2% от общего объема бюджета. Больше всего денег уйдет на содержание городской системы образования – 20,7 миллиарда рублей. На программу по строительству школ и детских садов выделено 2,2 миллиарда рублей. На благоустройство города в 2021 году уйдет 4,9 миллиарда рублей.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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