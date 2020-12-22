Бюджет Екатеринбурга на 2021 год принят

Дума Екатеринбурга утвердила бюджет города на 2021 год во втором и окончательном чтении. Депутаты приняли проект финансового документа без доклада и вопросов, передает корреспондент РИА «Новый День».

Напомним параметры казны на следующий год: доходы – 47,166 млрд рублей (включая областные трансферты в сумме 23,7 млрд рублей); расходы – 48,82 млрд рублей (основные статьи можно посмотреть здесь (ссылка на текст «комиссия дали положительные заключения на проект бюджета 2021»). Дефицит составит 1,654 млрд рублей, или 7,1% к собственным доходам города.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 22.12.20

Екатеринбургская клиника запустила проект по популяризации масок (ФОТО). / И.о. главы Екатеринбурга Алексей Орлов пообещал не устраивать кадровых революций в мэрии. / Помощник прокурора сделала замечание депутатам, желающим скорректировать сроки своих полномочий. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»