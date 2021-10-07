Дефицит бюджета Екатеринбурга в 2022 году может увеличиться в два раза

В мэрии Екатеринбурга обозначили первоначальные параметры бюджета на 2022 год: доходы вырастут до 50,375 миллиарда рублей, расходы – до 53,370 миллиарда, дефицит по сравнению с текущим годом может стать в два раза больше. Однако это не окончательные цифры и во время дальнейших согласований дефицит постараются привести к 1,6 – 1,7 миллиарда.

Как рассказал на брифинге заместитель главы Екатеринбурга Андрей Корюков, работа над бюджетом продолжается с августа, сейчас идут согласительные комиссии с 18 главными распорядителями и 700 учреждениями. Затем пройдут согласования с минфином Свердловской области. Планируется, что в начале ноября бюджет внесут на рассмотрение в городскую думу. Известно, что, как и в прошлые периоды, 55% бюджета Екатеринбурга составят межбюджетные трансферты от области и Федерации. В текущем моменте дефицит составляет 3 миллиарда, но его попытаются сократить до 1,6-1,7 млрд, как и в этом году.

«Единственное исключение этого года: в бюджете не будет здравоохранения, которое передали на уровень области. Остальные все сферы будут. Перед нами стоит задача, чтобы расходы на каждую сферу были не ниже, чем в прошлом году. По каким-то планка останется на уровне прошлогодней, по каким-то поднимется. Точно больше расходов будет на инвестиции и строительство в связи с возведением объектов Универсиады и подготовкой к 300-летию Екатеринбурга, по тем же причинам – больше на благоустройство, строительство дорог», – отметил Андрей Корюков.

Напомним параметры казны на 2021 год: доходы – 47,166 млрд рублей (включая областные трансферты в сумме 23,7 млрд рублей); расходы – 48,82 млрд рублей. Дефицит составит 1,654 млрд рублей, или 7,1% к собственным доходам города.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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