Скандал на старейшем фестивале фантастики «Аэлита»: авторы за 59 тысяч могут купить медаль «За заслуги перед литературой»

В Екатеринбурге завтра стартует Международный литературный фестиваль фантастики «Аэлита». Как и во многих других случаях, его формат изменился из-за пандемии – мероприятия будут проходить онлайн. Чтобы принять участие, авторы должны заплатить оргвзнос, который серьезно вырос по сравнению с прошлым годом.

Как рассказала «Новому Дню» одна из участниц Мария, в прошлом году за офлайн-участие платили около 3 тысяч рублей. В этом году самый бюджетный вариант – 9 тысяч рублей, за эти деньги можно молча послушать некоторые вебинары. Пакет «Базовый» обойдется в 29 тысяч рублей – участников пустят на все вебинары и после каждого дадут возможность задать по одному вопросу. Еще существует VIP-пакет – он стоит 59 тысяч рублей, и его обладателям доступны не только вебинары и мастер-классы. «Только для VIP-участников – спонсоров фестиваля «Аэлита» награждение медалью «Международный литературный фестиваль «Аэлита» «За заслуги перед литературой», – сообщается в условиях к заявке. Этой медалью награждаются авторы в номинациях: проза, поэзия, фантастика, фэнтези, детская литература, эссеистика, публицистика, драматургия, общественная деятельность, культуртрегерство.

«Новый День» поинтересовался сегодня на пресс-конференции у организаторов, действительно ли для получения медали достаточно просто заплатить 59 тысяч и могут ли талантливые, но не очень богатые авторы претендовать на награду. «Это нормальная практика, когда есть большой спонсорский пакет, то награждают почетным знаком от фестиваля. Я думаю, талантливые авторы, которые подают заявки на конкурсной основе – а там огромное количество конкурсов, – смогут участвовать в премии Бажова, премии Пушкина и так далее. Они смогут проявить себя в полной мере. Зачем претендовать на то, на что бессмысленно претендовать?» – прокомментировал сопредседатель оргкомитета, председатель правления Интернационального союза писателей Александр Гриценко.

Сборы от писателей, желающих поучаствовать в фестивале, – обязательные, хотя платежи оформлены как пожертвование. Никакого нарушения здесь организаторы не видят. «Мы собираем деньги на фестиваль, это пожертвование, иначе быть не может. Альтернативы я не вижу. Это некоммерческое предприятие. Авторы в принципе жертвуют на этот проект», – сказал Гриценко. Генеральный директор Свердловской киностудии, продюсер Михаил Чурбанов назвал сбор онлайн-краудфандингом по сути и отметил, что это отлично с точки зрения идеологии, не надо ждать грантов, чтобы делать проект, кто хочет участвовать – тот участвует. «Можно искать гранты, это отнимает много сил, можно искать спонсоров – тоже отнимает массу сил. Я все эти годы искал спонсоров, это очень ненадежный источник, собирается все в последние минуты, есть риски, что не успеешь выполнить какие-то пункты. «Аэлита» возникла в советское время, там все было иначе. Сейчас я часто слышу нарекания, что это небесплатно», – добавил почетный член Интернационального союза писателей, писатель, председатель оргкомитета «Аэлита» Борис Долинго.

У авторов есть и другая претензия к организаторам фестиваля в этом году. «Письмо с условиями подачи текстов на мастер-классы прислали в полночь 16 декабря. Мероприятие 18 декабря. Ведущие мастер-классов настолько круты, что прочитают все тексты за сутки? Или подождите...» – написала в фейсбуке одна из участниц. Однако информацию о столь коротких сроках на прочтение множества работ организаторы сегодня не подтвердили. «Это какая-то дезинформация, возможно, кто-то заскакивает в последний вагон, и их успеют прочитать. Но вообще набор идет полтора-два месяца. Те, кто получил положительную рецензию – их тексты тут же передали мастеру», – заявил Гриценко.

Добавим, «Аэлита» старейший в России фестиваль писателей фантастики, он проводится в Екатеринбурге. Для начинающих писателей проводятся мастер-классы, ранее, до перехода из-за пандемии в онлайн, организовывались автограф-сессии, проходили семинары. Фестиваль является одним из ключевых событий года в сообществе любителей фантастики и фэнтези. В этом году, по словам Александра Гриценко, подано около 600 заявок.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 17.12.20

В Екатеринбурге в два раза увеличилось число краж крышек и решеток с люков. / В Свердловской области за сутки от коронавируса скончались еще 15 человек. / В свердловских медучреждениях заканчивается кровь. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»