От СМИ требуют удалить информацию о торговле наградами на фестивале фантастики «Аэлита»

Организаторы фестиваля фантастики «Аэлита» заявили об опороченной деловой репутации. Поводом стал материал под заголовком «Скандал на старейшем фестивале фантастики «Аэлита»: авторы за 59 тысяч могут купить медаль «За заслуги перед литературой».

«Новый День» публиковал этот текст по итогам пресс-конференции организаторов. Мы спросили у спикеров, правда ли, что для получения медали достаточно просто заплатить 59 тысяч рублей и могут ли талантливые, но не очень богатые авторы претендовать на награду. «Это нормальная практика, когда есть большой спонсорский пакет, то награждают почетным знаком от фестиваля. Я думаю, талантливые авторы, которые подают заявки на конкурсной основе – а там огромное количество конкурсов, – смогут участвовать в премии Бажова, премии Пушкина и так далее. Они смогут проявить себя в полной мере. Зачем претендовать на то, на что бессмысленно претендовать? Есть для спонсоров награды, есть для талантливых писателей», – прокомментировал сопредседатель оргкомитета, председатель правления Интернационального союза писателей Александр Гриценко. Как оказалось, организаторы продавали гораздо больше, чем одну только эту медаль, и, видимо, оскорбились недостаточной информированностью СМИ.

Организатор «Аэлиты» рассказывает о торговле наградами

В исковом заявлении подтверждается, что медаль можно было купить за 59 тысяч рублей (о чем и говорится в материале агентства). А после автор иска добавляет, что кроме медали участники покупали продвижение в 12 премиях. Например, можно было претендовать на шорт-лист премии «Новый сказ» памяти Бажова, автоматически получить диплом «Финалиста конкурса им. А. С. Пушкина», номинироваться на премию «Орден «Рыцарь Фантастики» и «Орден Света» и многое другое. А также посетить лекции, мастер-классы и прочее.

«Указанные в названии статьи факты не соответствуют действительности и порочат деловую репутацию организаторов фестиваля. Так не соответствует действительности и является голословным утверждение о наличии скандала на фестивале фантастики «Аэлита», также не соответствует действительности и является умышленным искажением и информации о порядке принятия участия в фестивале, утверждение о возможности приобретения авторами медали «За заслуги перед литературой», – указывает адвокат «Интернационального сообщества писателей» (орфография, пунктуация и стилистика сохранены).

Второй момент, к которому у юриста возникла претензия – отсутствие в заголовке упоминания, что награда не просто носит название «За заслуги перед литературой» – вообще-то полное ее наименование «Международный литературный фестиваль «Аэлита «За заслуги перед литературой». «В названии статьи первая часть названия медали умышленно не была указана», – пишет юрист в исковом заявлении, требуя удалить заметку и выпустить опровержение.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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