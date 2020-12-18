Женщина, забившая 3-летнюю дочь молотком, может отправиться в психушку

Женщину, которая насмерть забила трехлетнюю дочь молотком, могут положить в психиатрическую больницу.

Как сообщили «Новому Дню» в следственном комитете по Свердловской области, уголовное дело направлено в Кировградский районный суд для решения вопроса о применении обвиняемой принудительных мер медицинского характера. Она обвиняется по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство, то есть умышленное причинение смерти, малолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».

Напомним, трагедия произошла 16 октября 2020 года в городе Кировграде. 35-летняя местная жительница нанесла неоднократные удары молотком по голове 3-летней дочери, ребенок скончался на месте. После случившегося женщина попыталась покончить с собой, но не успела, так как в это время ее обнаружил сожитель, который пришел на обед. Он же и обнаружил тело ребенка и сообщил о случившемся в правоохранительные органы.

«В ходе расследования в отношении женщины была проведена стационарная судебно-психиатрическая экспертиза, которая выявила наличие у нее хронического психического расстройства, в связи с чем она не могла осознавать общественную опасность своих действий», – отметили в пресс-службе ведомства.

Кировград, Марина Симбирятина

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