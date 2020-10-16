Жительница Кировграда забила насмерть трехлетнюю дочь

В Кировграде органами Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту убийства 3-летней девочки.

По данным ведомства, трагедия произошла днем 16 октября. «На причастность к данному преступлению проверяется 35-летняя мать девочки, которая сейчас находится в больнице в связи с телесными повреждениями, которые она причинила сама себе после случившегося», – отметили в пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области.

Как сообщил «Новому Дню» начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, удары девочке были нанесены тяжелым металлическим предметом. «На место происшествия выезжали сотрудники ОВД Кировграда, в том числе из подразделения по делам несовершеннолетних, а также коллеги из регионального СКР для установления более точных обстоятельств произошедшего. Семья, о которой идет речь, на учетах не состояла. Мужчина и женщина – сожители, это был их общий ребенок, девочка ходила в садик. По некоторым данным, мать незадолго до трагедии приняла таблетки, их предназначение сейчас устанавливается. Женщина, вероятно, осознав, что она натворила, попыталась свести счеты с жизнью сначала тяжелым металлическим, а затем колюще-режущим предметами, но быстро уйти от груза ответственности у нее не получилось, так как домой на обед пришел ее сожитель. Он и сообщил в оперативные службы о случившемся».

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, по предварительным данным, женщина нанесла неоднократные удары молотком в область головы своей 3-летней дочери 2016 года рождения, в результате чего ребенок скончался на месте.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п.«в» ч.2 ст.105 УК РФ «Убийство малолетней».

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