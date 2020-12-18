В Екатеринбурге заработали елочные базары

В Екатеринбурге открылись елочные базары. Присмотреть хвойную красавицу на Новый год можно на площадках рядом с крупными торговыми центрами. Елки уже есть у ТРЦ «Гринвич», «Мега», КОР, на Шарташском рынке. А в ближайшие выходные точки продаж праздничных деревьев появятся практически в каждом районе города.

Как рассказали «Новому Дню» жители Академического, в их районе бойкая торговля хвойными идет прямо на дорожных перекрестках. Купить елку можно не отходя далеко от дома. Цена начинается от 800 рублей за погонный метр. Сосна и пихта стоят, как правило, дороже.

Напомним, екатеринбуржцы могут на законных основаниях срубить ель или сосну для празднования Нового года. Для этого необходимо подать заявку в лесничество. Сделать это можно вплоть до 31 декабря.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 18.12.20

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