Новогодние ели в свердловских лесничествах будут стоить от 57 до 285 рублей

Жители Среднего Урала могут самостоятельно срубить ель или сосну на новогодний праздник. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.

«Лесничества области предоставляют жителям возможность самостоятельно срубить дерево на законных основаниях – с 16 по 31 декабря. Заявление могут принять и раньше, но сроки рубки новогодних деревьев установлены областным законом», – пояснил он.

В министерстве подчеркнули, что порядок строго регламентирован. Сначала необходимо приехать в лесничество с паспортом, написать заявление о своем намерении приобрести елку, потом с гражданином будет заключен специальный договор купли-продажи, ему выдадут квитанцию, по которой он должен будет заплатить. Только после этого договор будет оформлен.

Стоимость ели варьируется в зависимости от размера: самая маленькая – от одного метра – 57 рублей, самая большая – свыше 4 метров – 285 рублей.

Чтобы беспрепятственно довезти дерево до дома, надо сохранить договор купли-продажи, подписанный директором лесничества, на территории которого была заготовлена ель.

Отметим, что штраф за незаконную вырубку деревьев в этом году составляет от 4 до 40 тысяч рублей для физических лиц и 300 тысяч для юридических. Нарушителям также придется компенсировать ущерб за каждое срубленное дерево, а инструменты его добычи будут конфискованы. Дороже всего обойдется самовольно срубленная елочка на особо охраняемых природных территориях, к которым относятся, например, все лесные парки города Екатеринбурга.

Екатеринбург, Марина Симбирятина

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