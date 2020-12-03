«В лесу она росла»: на Среднем Урале начинают охранять новогодние деревья

В лесничествах Свердловской области с середины декабря будут работать мобильные группы, которые займутся охраной хвойных деревьев в преддверии Нового года. Во время патрулирования специалисты будут ловить незаконных рубщиков.

Как сообщили «Новому Дню» в департаменте лесного хозяйства Свердловской области, с 12 по 31 декабря в лесах и на автомобильных дорогах общего пользования будут работать стационарные посты, а также мобильные группы, которые уполномочены следить за законностью вырубки новогодних деревьев. В состав мобильных групп войдут лесные инспектора, сотрудники лесничеств и представители правоохранительных органов.

Напомним, для того, чтобы вас не оштрафовали, необходимо оформить документ, который позволит на законных основаниях срубить дерево в лесу. В этом году стоимость новогоднего дерева варьируется от 57 до 285 рублей.

Однако не только в лесах деревья нуждаются в защите, ели и сосны в черте города также могут пострадать. В Ботаническом саду УрО РАН сотрудники службы охраны уже начали патрулировать местность. «Именно в это время коллекция деревьев хвойных пород, растущих в ботаническом саду, начинает вызывать большой интерес у ряда жителей Екатеринбурга. Когда охрана работает, никаких серьезных происшествий не бывает. Но вообще, ловим. Криминальные случаи бывают – иногда к нам проникают, но успеваем пресекать. За последние год-два всего была пара пресечений», – рассказал «Новому Дню» научный сотрудник Ботанического сада Евгений Савицкий.

Он отметил, что несколько лет назад охраной занимались сами сотрудники сада. «Дежурили посменно и под самый Новый год. В этом году наши хвойные красавицы будут находиться под усиленной охраной Ботанического сада УрО РАН. Наши сотрудники из службы охраны уже начали патрулировать Ботанический сад. В предновогодний период и новогодние праздники будут работать в усиленном режиме», – добавил Савицкий.

Как сообщал «Новый День», за незаконную заготовку деревьев хвойных пород для новогодних праздников предусмотрена административная ответственность по статье 8.28 КоАП РФ. Сумма штрафа в этом году составляет от 4 до 40 тысяч рублей для физических лиц и 300 тысяч для юридических.

Екатеринбург, Марина Симбирятина

Екатеринбург. Другие новости 03.12.20

Коронавирусная статистика Свердловской области: 13 умерших за сутки, заболеваемость пошла в рост. / В Свердловской области объявили конкурс социальных роликов. / Бюджет Екатеринбурга на 2021 год рекомендован к первому чтению в думе. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»