У батареи не ставить, в мороз не рубить: как продлить жизнь новогодней елке

Как и где стоит выбирать новогоднее дерево и как продлить жизнь елке, сегодня на пресс-конференции рассказал заместитель директора департамента лесного хозяйства Свердловской области Владимир Бережнов.

«Мы подошли к очередному этапу, опять скоро будет Новый год. Причем мы уже привыкли, что Новый год у нас ассоциируется с зимним праздником. Но было время на Руси, когда его отмечали и в марте, и в сентябре. Но в 1699 году в декабре по указу Петра I было решено праздновать Новый год с 1 января. В указе было написано, что свои здания, хоромы, жилища украшать хвойными деревьями. Заготовка новогодних елок на землях Лесного фонда на территории Свердловской области у нас проводится в соответствии с областным законом, в котором определен период заготовки и отпуска лесничествами хвойных деревьев – с 16 по 31 декабря», – рассказал Владимир Бережнов.

Он также отметил, что с каждым годом живых елок в области заготавливается все меньше. Связано это с тем, что сейчас на рынке представлен огромный выбор искусственных деревьев: «По статистике, за 2018 год было продано чуть более 14 тысяч по всей области, за 2019 год – чуть более 13 тысяч. Это никак не влияет на нашу с вами экологическую ситуацию. Просто каждый человек делает свой выбор: ставить живую ель либо искусственную».

Заместитель директора департамента лесного хозяйства дал несколько рекомендаций, которые помогут при выборе новогоднего дерева. Так, например, не нужно заготавливать ель вблизи промышленных предприятий, в подпологе леса. Поскольку в этом месте дерево будет ослаблено и быстро осыплется. Как правило, у таких деревьев хвоя бледно-зеленого цвета, разреженная, короткая.

«А вот те деревья, которые находятся на открытом пространстве, на опушках, под высоковольтными линиями, на трассах, там, где света ей хватало, питание было хорошее, хороший прирост, то есть расстояние между соседними мутовками солидное, хвоя темно-зеленого цвета, густая. Такие елки будут храниться достаточно долго», – отметил Бережнов.

Он также подчеркнул, что не стоит рубить новогоднее дерево в очень сильный мороз, когда холоднее -20 градусов, поскольку мелкие ветки и хвоя могут опадать. «Когда вы привезете ее домой, ее нужно на некоторое время, ничего с ней не делая, поставить где-нибудь в прихожей, чтобы примерно час-полтора она согрелась и расправила свою хвою. Только после этого ее можно украшать. А чтобы ваша елочка простояла дольше, ее не стоит ставить вблизи отопительных приборов, потому что там она сразу высохнет», – посоветовал специалист.

Как сообщал «Новый День», чтобы законно срубить дерево с лесу, необходимо оформить соответствующий документ. Охранять леса и парки от незаконных рубок будут мобильные группы, в состав которых войдут лесные инспектора, сотрудники лесничеств и представители правоохранительных органов.

Список всех доступных лесничеств Свердловской области можно посмотреть на сайте министерства природных ресурсов и экологии.

Екатеринбург, Марина Симбирятина

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