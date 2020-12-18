Пункты вакцинации от Covid-19 открываются еще в четырех городах области

В муниципалитетах Свердловской области разворачиваются новые пункты вакцинации от Covid-19.

Как сообщили «Новому Дню» в региональном оперштабе, в дополнение к уже развернутым прививочным пунктам открываются новые: в Алапаевской городской больнице, Красноуфимской районной больнице, Ревдинской городской больнице, а также в городской больнице № 1 Нижнего Тагила.

Сегодня новая партия в 1400 доз отечественной вакцины против коронавируса прибыла в Свердловскую область. Часть ее останется в Екатеринбурге, часть будет отправлена в другие муниципалитеты.

Как сообщал «Новый День», до конца года запланирована поставка еще нескольких тысяч доз. В первую очередь будут прививаться медицинские работники, затем педагоги, сотрудники соцзащиты (те, кто работают в закрытых интернатах) и полицейские. На них уйдет около три четверти первых поставок вакцины. В январе откроется запись для остальных желающих поставить прививку.

«Мы предполагаем в январе задействовать как минимум 19 прививочных пунктов, в первую очередь расположенных в крупных городах области. После новогодних праздников будем заниматься подвозом вакцины в эти пункты, так как планируются новые поступления препарата», – рассказал ранее замгубернатора Павел Креков.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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