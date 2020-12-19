На Серовском тракте из-за гололеда в кювет улетели пять легковушек и два грузовика (ФОТО)

На Серовском тракте на одном и том же участке дороги вчера поздно вечером в кювет съехали пять легковушек и два грузовика. Причиной, по предварительным данным, стали погода и плохая видимость.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области, первой в кювет улетел автомобиль Hyundai Accent. 25-летняя девушка-водитель не справилась с управлением, машина съехала с дороги и опрокинулась. Водитель и пассажирка получили черепно-мозговые травмы и травмы позвоночника, но от госпитализации отказались.

На том же участке трассы буквально сразу после первого ДТП в кювет съехали еще четыре легковушки и два грузовика. К счастью, в этих автомобилях люди не пострадали. На время инспекторам ГИБДД пришлось перекрыть часть Серовского тракта, движение осуществлялось по одной полосе.

Сотрудники ГИБДД обследовали дорогу на месте аварий и выяснили, что причиной мог стать гололед. На этот участок трассы вызвали спецтехнику для приведения дороги в нормальное состояние.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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