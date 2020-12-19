На Серовском тракте из-за гололеда в кювет улетели пять легковушек и два грузовика (ФОТО)

На Серовском тракте на одном и том же участке дороги вчера поздно вечером в кювет съехали пять легковушек и два грузовика. Причиной, по предварительным данным, стали погода и плохая видимость.
Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области, первой в кювет улетел автомобиль Hyundai Accent. 25-летняя девушка-водитель не справилась с управлением, машина съехала с дороги и опрокинулась. Водитель и пассажирка получили черепно-мозговые травмы и травмы позвоночника, но от госпитализации отказались.
На том же участке трассы буквально сразу после первого ДТП в кювет съехали еще четыре легковушки и два грузовика. К счастью, в этих автомобилях люди не пострадали. На время инспекторам ГИБДД пришлось перекрыть часть Серовского тракта, движение осуществлялось по одной полосе.
Сотрудники ГИБДД обследовали дорогу на месте аварий и выяснили, что причиной мог стать гололед. На этот участок трассы вызвали спецтехнику для приведения дороги в нормальное состояние.
Екатеринбург, Анастасия Истомина
Екатеринбург. Другие новости 19.12.20
Церковь отмечает день памяти святителя Николая Чудотворца. / Куйвашев рекомендовал свердловчанам отказаться от новогодних корпоративов. / Искусственная или живая: какое дерево предпочитают ставить на Новый год екатеринбуржцы (ВИДЕО). Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2020, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube