На Серовском тракте в месте, где вчера в кювет улетели 7 автомобилей, – снова ДТП

На Серовском тракте сегодня снова случилось ДТП – почти на том же участке, где вчера семь автомобилей съехали в кювет. Сегодня автолюбители сообщают, что в кювете лежит покореженная фура. Есть ли жертвы, пока неизвестно.

Как писал ранее «Новый День», вчера вечером на Серовском тракте между 317 и 318 километрами сотрудники ГИБДД зарегистрировали несколько ДТП подряд. Сначала в кювет улетела легковушка, водитель которой не справилась с управлением, машина перевернулась. Почти следом туда же съехали еще 4 легковушки и два грузовика. Двое получили травмы, но от госпитализации отказались. Причиной аварий был гололед, утверждали в ГИБДД.

И сегодня на том же месте автолюбители заметили в кювете перевернутую фуру. Она лежит на боку, людей рядом не видно. Авария, по данным автомобилистов, произошла на 316 километре Серовского тракта. В ГИБДД оперативно информацию получить не удалось.

Добавим, что после вчерашних нескольких ДТП на Серовский тракт должны были приехать рабочие, чтобы убрать наледь.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 19.12.20

В Свердловской области снова растет число заболевших Covid-19, 17 человек умерли. / Ожидание Нового года, пресс-конференция Путина и вакцинация от Covid-19 – итоги недели «Нового Дня». / Госдеп США официально заявил о закрытии оставшихся в России генконсульств. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»