МЧС выпустило предупреждение о сильном ветре до 25 м/с

В Свердловской области сегодня будет ветрено, местами ветер усилится до 25 м/с. МЧС выпустило предупреждение с просьбой быть бдительными.

По данным спасателей, местами ветер усилится до 25 метров в секунду. В случае ЧП нужно звонить по телефонам 101, 112. Кроме того, сегодня на территории Свердловской области ожидается снег. В Екатеринбурге из-за метели утром уже образовались большие пробки.

По данным гидрометцентра, снег будет идти ближайшие три дня. Ночью температура опустится до -14…-19 градусов, днем будет -9…-14. С завтрашнего дня начнется потепление – днем до -2…-7 градусов. В среду синоптики прогнозируют -1…-6 градусов днем, до -9 ночью.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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