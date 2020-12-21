Сегодня зимнее солнцестояние – завтра день начнет прибывать

Сегодня, 21 декабря, день зимнего солнцестояния – самый короткий световой день в году в северном полушарии Земли. В Екатеринбурге солнце взошло сегодня в 09:33, а сядет – в 16:18.

Продолжительность светового дня составит около семи часов, но уже с завтра он начнет прибывать.

По погоде в день зимнего солнцестояния судят о 31 декабря – она должна быть такой же в последний день в году, как и сегодня.

Напомним, накануне ГУ МЧС России по Свердловской области предупредили о неблагоприятных метеоусловиях. Сегодня сильный снегопад и ветер с порывами до 25 метров в секунду. Из-за «нелетной» погоды в Екатеринбурге с утра фиксировался рост ДТП и усиление заторов на дорогах.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 21.12.20

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