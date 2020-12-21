Снегопад в Екатеринбурге спровоцировал десятки мелких ДТП

Екатеринбург с утра засыпает снегом, с утра город встал в заторы, до сих пор есть серьезные затруднения в движении в центре города, на выезде по Малышева с ЖБИ, в переулке Базовом, на улицах Машинной, Фурманова, на Объездной при выезде с Академического, на Серафимы Дерябиной, Гурзуфской, Куйбышева, Ленина, Машиностроителей.

На дорогах – множество мелких аварий, водители-торопыги не учитывают особенности движения по скользкому асфальту. В большинстве таких ДТП нет пострадавших, а ущерб минимален, и в ГИБДД его участники не обращаются. Однако, только по официальным данным УГИБДД по Екатеринбургу, с 6 часов утра произошло 40 аварий с материальным ущербом. Появилось одно сообщение о наезде на пешехода, сейчас информация проверяется.

Синоптики прогнозируют, что снегопад продлится весь день, осадки возможны также завтра, в среду и четверг.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 21.12.20

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