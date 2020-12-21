Свердловские семьи с детьми до 7 лет уже получили «путинские» 5 тысяч

Сегодня утром семьям с детьми до семи лет начали приходить «новогодние» 5 тысяч рублей, выплату которых анонсировал на своей пресс-конференции президент Владимир Путин.

Напомним, 17 декабря в прямом эфире президент России сообщил, что решил сделать подарок каждой семье с детьми до семи лет – им полагается по 5 тысяч рублей на ребенка. Деньги стали поступать на счета родителей спустя всего 4 дня.

Деньги начисляются автоматически тем, кто ранее уже подавал заявление на портале госуслуг для получения предыдущих «путинских» выплат на детей. Если вы ранее не подавали заявление, нужно сделать это сейчас. Также необходимо уведомить Пенсионный фонд, если у вас менялся текущий счет.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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