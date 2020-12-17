Путин пообещал каждому ребенку до 7 лет выплатить по 5 тысяч рублей к Новому году

Российские семьи с детьми в возрасте до 7 лет получат к Новому году по 5 тыс. рублей на каждого ребенка младше этого возраста. Об этом объявил президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции. Он отметил, что пресс-конференцию хочет завершить теплыми предновогодними словами.

«Каждый год приносит много сложностей, которые приходится преодолевать. Но каждый год приносит радости большие, общенациональные, достижения, которыми мы можем и должны гордиться. Волонтеры говорили, что у них есть инициативы. Мы их рассмотрели. Сейчас отменены елки, в театрах, детских студиях. Праздник связан с ожиданиями и надеждами, но сегодня и с трудностями. Поэтому я посоветовался с коллегами, в том числе в правительстве и администрации. Мы сделаем подарок детям, всем семьям с детьми до 7 лет. Выплатим каждому ребенку до 7 лет по 5 тыс. рублей к новогодним праздникам», – сказал Владимир Путин.

Москва, Иван Гридин

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